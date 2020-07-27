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Son dakika: Mersin'de asker taşıyan otobüs devrildi! Yaralılar var

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Giriş: 27.07.2020 09:03
Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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