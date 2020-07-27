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Son dakika: Mersin'de asker taşıyan otobüs devrildi! Yaralılar var
Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.
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