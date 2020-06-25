Son dakika: Maskeyi nasıl takamıyoruz? Maske nasıl takılmamalı? İşte o görüntüler... |Video

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerle ilgili bir video hazırladı. Hazırlanan videonun konusu ise "Maske nasıl takılmamalı? Maskeyi nasıl takamıyoruz?" oldu. Görüntülerde maskenin yanlış kullanımlarıyla ilgili ilginç kareler yer aldı.

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi koronavirüsten korunmak için kullanılan maskelerle ilgili bir video hazırladı. Hazırlanan videonun konusu ise "Maske nasıl takılmamalı? Maskeyi nasıl takamıyoruz?" oldu. Görüntülerde maskenin yanlış kullanımlarıyla ilgili ilginç kareler yer aldı.