Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu? Son durumu A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, son durumu A Haber’de anlattı. "Çalışmalar iyiye gidiyor birkaç saate iyi haberi paylaşırız" ifadelerini kullanan Aybal, "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok." dedi.

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