Manisa’da TIR ile otomobil çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde saat 09.15 sıralarında eski Selendi yolu İncesu Mahallesi girişinde TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde, ağır yaralanan eşi de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Ö. idaresindeki 35 ZV 0232 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez ile eşi Teslime Gülmez (60) otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİLER

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Hikmet Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Teslime Gülmez ise, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Teslime Gülmez de kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan tır sürücüsü Mehmet Ö. ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tır ve otomobil yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.