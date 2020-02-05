Son dakika: Manisa'da art arda yaşanan son artçı depremler vatandaşları korkuttu! |Video

Manisa'da art arda yaşanan 4,3 ve 4, 8 büyüklüğünde son artçı depremler çevre illerde de hissedildi. Yaşanan deprem sonrası korku dolu anlarla yaşana vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Yaşanan son artçı depremde bir metruk bina çöktü.