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Son dakika | Malatya'da geceyi silah sesleri inletti! Özel harekat polisi devreye girdi

İHA
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Giriş: 24.04.2021 08:34
Güncelleme:24.04.2021 08:45
Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.
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