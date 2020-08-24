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Son dakika: Mahallede drift yaparken polise yakalandı

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Giriş: 24.08.2020 12:36
Güncelleme:24.08.2020 12:50
Son dakika haberi... Hatay’ın Antakya ilçesinde, drift yapan maganda polise yakalandı. O anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Ürgen Paşa Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü arka arkaya drift yaptı. Magandanın drift yaptığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi.

Şahsı durduran ekipler, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmine ulaşılamayan şahıs hakkında işlem başlatılırken, drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı.

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