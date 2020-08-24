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Son dakika: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonucu öğrenme nasıl?

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Giriş: 24.08.2020 11:05
Güncelleme:24.08.2020 11:06
Son dakika haberi... LGS 2. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 17-21 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil başvurusunda bulunan öğrenciler, tercih yaptıkları liselerin sonuçlarını araştırıyordu. Boş kalan kontenjanlara yapılan tercihlerin bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenmişti. 2020 LGS 2. nakil sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meb.gov.tr ile LGS 2. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 LGS 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? A Haber muhabiri Ece Altuğ, detayları canlı yayında aktardı.
meb.gov.tr: LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! 2020 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? MEB.GOV.TR: LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA! 2020 LGS LİSE 3. TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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