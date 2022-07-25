SON DAKİKA! Kütahya'da orman yangını

Kütahya Emet'te orman yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale etti. Bir köy tahliye edilirken Vali Ali Çelik'ten de açıklama geldi. Kütahya’daki üzücü yangın sonrası A Haber canlı yayınında muhabir Ata Gündüz Kurşun bölgede yaşananları aktardı.

Vali Ali Çelik, "Emet'e bağlı Küreci köyümüzde 18.08'de çıkan orman yangınına 12 dakikada ilk müdahale gerçekleştirildi. 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye ile yangını kontrol altına alma çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.