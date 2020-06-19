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Son dakika: Küçüksu deresi yok oluyor |Video

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Giriş: 19.06.2020 13:14
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'na dökülen Küçüksu Deresi'nin hali vatandaşları isyan ettirdi. Deredeki çöpler, kirlilik ve  yayılan kokudan rahatsız olan çevre sakinleri önlem alınmasını istedi. A Haber ekipleri bölgeden detayları aktardı.

Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken kötü koku yayması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasında büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

MÜŞTERİ GELİYOR DEREYE GÖRÜNCE KALKIP GİDİYOR
Küçüksu Deresinin olduğu bölgede esnaf olan Ahmet Gündüz "Arıtma tam çalışmıyor, pis su gelince etrafa bir koku yayılıyor. Pis su arıtılmadan tam bu noktaya geliyor.sinek oluyor, böcek oluyor bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yetkilileri arıyoruz 'geleceğiz, temizleyeceğiz' diyorlar gelen giden yok. Müşteri geliyor oturuyor, dereyi görünce kalkıp gidiyor "diye konuştu.

1 SENE ÖNCESİNE KADAR BALIK OLUYORDU
Dere kenarında tatlıcı olan Murat Ulusoy "1 sene öncesine kadar su berraktı tertemizdi balık oluyordu.1 senedir ne balık kaldı hiçbir şey kalmadı. Arıtmalar çalışmadığından herhalde bu hale geldi" diye konuştu.

BURAYLA KİMSE GELİP İLGİLENMİYOR
Dere kenarındaki restoran çalışanı Adem Taner de "Koku olduğu zaman burada kimse kalmıyor.siz ailenizle böyle bir yere geldiğinizde bu kokuda kalmazsanız müşteriler de kalmıyor gidiyor. Bazen aşırı koku geliyor. Bakılmıyor kimse gelip ilgilenmiyor. Eskiden analizler yapılırdı, su örnekleri alınırdı. Çok sık geliniyordu eskiden bir şey atılıyor mu,çöp atılıyor mu diye kontrol edilirdi" diye konuştu.

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