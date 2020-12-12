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Son dakika: Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! D-100 kapandı
Son dakika haberine göre; İstanbul Küçükçekmece, D-100 Karayolu (Eski adı E-5 olan) Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen tır, yolun öbür tarafındaki bariyerlere çarptıktan sonra yatay şekilde durabildi.
Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.