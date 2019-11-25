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25.11.2019
Son dakika: Küçükçekmece’de korkunç olay! Çevre sakinlerinden şok iddia
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı. Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
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