SON DAKİKA | Kovid-19 aşısına yoğun talep: Vatandaşlar aşı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Koronavirüsle (Kovid-19 mücadelede aşıya talep her geçen gün artmaya devam ediyor. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu. Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen, hastane önünden canlı yayında aktardı.

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