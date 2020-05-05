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Son dakika: Koronavirüs teşhisine giden yol adım adım A Haber'de |Video
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.
A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.
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