Son dakika: Koronavirüs teşhisine giden yol adım adım A Haber'de |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.