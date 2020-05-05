05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüs teşhisine giden yol adım adım A Haber'de |Video

Son dakika: Koronavirüs teşhisine giden yol adım adım A Haber'de |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
05.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de en çok vakaların olduğu il olan İstanbul'daki mücadelenin merkezlerinden biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

A Haber ekibi koronavirüsle mücadelenin ön safında neler yaşandığını görüntüledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilinenin aksine... dedi yeni belirtileri duyurdu
"Bilinenin aksine..." dedi yeni belirtileri duyurdu
Ordu'da yunusu kurtarma operasyonu
Ordu'da yunusu kurtarma operasyonu
Korona teşhisine giden yol adım adım A Haber'de
Korona teşhisine giden yol adım adım A Haber'de
Çay ocağındaki silahlı çatışmada flaş gelişme!
Çay ocağındaki silahlı çatışmada flaş gelişme!
Berat Kaya neden serbest bırakıldı?
Berat Kaya neden serbest bırakıldı?
Villaya kumar baskını: 12 şüpheliye para cezası
Villaya kumar baskını: 12 şüpheliye para cezası
Okullarda koronavirüs önlemi
Okullarda koronavirüs önlemi
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Bisikletiyle gelen maymun...
Bisikletiyle gelen maymun...
İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!
İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!
'Başörtülü oldukları için' işlerinden çıkarıldılar
'Başörtülü oldukları için' işlerinden çıkarıldılar
Daha Fazla Video Göster