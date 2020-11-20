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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler başladı! İstanbul'da denetimleri sıklaştırıldı

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Giriş: 20.11.2020 21:47
Güncelleme:20.11.2020 21:51
Son dakika haberleri... Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte şiddetini arttıran koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen kararları tek tek açıkladı. O kararlar bu akşam saat 20 itibariyle başladı. Peki o kararlar neler? İstanbul'da alınan yeni kısıtlama kararlarına uyum nasıl? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? A Haber muhabiri Mehmet Karataş tüm bu soruların yanıtı canlı yayında aktardı.

Sarıyer'de yeni tip korona virüs salgıyla mücadelede yeni kısıtlamaların başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni uygulamalar, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 20.00 itibariyle başladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısıtlamaların ilk dakikalarında Sarıyer bölgesindeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, mekanların kısıtlamalara uyup uymadığı kontrol edildi. Öte yandan denetimler kapsamında işletme sahiplerine bilgiler de verildi.

"BİZ BU SÜRECİ DESTEKLİYORUZ"
İşletmelerinin kısıtlı hizmet vermesiyle ilgili konuşan İşletme Müdürü Osman Hurşan, "Vakalar artıyor biz de bu süreci destekliyoruz. İnsanların eve kapanıp kendilerini izole etmesini istiyoruz. Kötü bir süreçten geçiyoruz inşallah bu süreci hep birlikte atlamayı temenni ediyoruz. Bundan sonra restoran olarak paket servis hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

İşte 20 Kasım saat 20den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar! Peki sokağa çıkma yasağı var mı? İŞTE 20 KASIM SAAT 20'DEN İTİBAREN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GETİRİLEN YASAKLAR!

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı duyurdu "BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?" İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
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