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Koronavirüs salgını nedeniyle balkonda mukabele |Video

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03.05.2020
Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatımızda birçok değişikliğe sebep olurken Ramazan ayında gerçekleşen mukabeleler de bundan etkilendi. Komşular balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti. Görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatımızda birçok değişikliğe sebep olurken Ramazan ayında gerçekleşen mukabeleler de bundan etkilendi. Komşular balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti. Görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

BALKONDA MUKABELE

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir hafız, balkona kurduğu ses sistemiyle Kur'an-ı Kerim okurken sesinin duyulmasını sağladı. Komşular da balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti.

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