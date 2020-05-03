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Koronavirüs salgını nedeniyle balkonda mukabele |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatımızda birçok değişikliğe sebep olurken Ramazan ayında gerçekleşen mukabeleler de bundan etkilendi. Komşular balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti. Görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını hayatımızda birçok değişikliğe sebep olurken Ramazan ayında gerçekleşen mukabeleler de bundan etkilendi. Komşular balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti. Görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.
BALKONDA MUKABELE
Sosyal medyada paylaşılan videoda bir hafız, balkona kurduğu ses sistemiyle Kur'an-ı Kerim okurken sesinin duyulmasını sağladı. Komşular da balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı Kerim'i takip etti.
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