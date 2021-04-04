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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? 3 büyük kentte vaka sayısı ne kadar? İşte il il vaka sayıları...

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Giriş: 04.04.2021 09:50
Güncelleme:04.04.2021 10:08
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İl vaka haritasında Samsun zirvede. Rakamlara göre İstanbul, Samsun'dan sonra en çok vakaya sahip ikinci il konumunda. Peki 3 büyük kentte son durum ne? En az vakaya sahip olan iller hangileri? En çok vaka sayısı hangi illerde? İşte il il koronavirüs risk haritasında son durum.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Risk haritasında son durum ne?
Risk haritasında son durum ne?
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