Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İl vaka haritasında Samsun zirvede. Rakamlara göre İstanbul, Samsun'dan sonra en çok vakaya sahip ikinci il konumunda. Peki 3 büyük kentte son durum ne? En az vakaya sahip olan iller hangileri? En çok vaka sayısı hangi illerde? İşte il il koronavirüs risk haritasında son durum.

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