Son dakika: Koronavirüs risk haritasına son durum ne? 68 il riskli kategoride! İşte il il vaka sayıları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni risk haritasını açıkladı. Ramazan ayı öncesinde renk haritasını da belirleyen il il risk tablosu ne yazık ki gidişatın hala olumsuz olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs salgınında mutant virüslerin de yayılmasıyla vaka sayıları katlanarak arttı. Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verilerinde il il hasta sayılarına göre güncellenen risk yoğunluk haritasında düşük riskli tek bir ilimiz yok! Son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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