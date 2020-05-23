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Son dakika: Koronavirüs ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı: Bayramdan sonra... |Video

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Giriş: 23.05.2020 13:00
Güncelleme:23.05.2020 13:02
Son dakika haberi; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki kritik rakamları canlı yayında açıklayan A Haber muhabiri bayram sonrası ise günlük yeni vaka sayılarının ise 500'ün altına düşmesinin beklendiğini söyledi. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki kırılma anlarının yaşandığı o tarihler...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Korona ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı
Korona ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı
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