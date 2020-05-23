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Son dakika: Koronavirüs ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı: Bayramdan sonra... |Video
Son dakika haberi; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki kritik rakamları canlı yayında açıklayan A Haber muhabiri bayram sonrası ise günlük yeni vaka sayılarının ise 500'ün altına düşmesinin beklendiğini söyledi. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki kırılma anlarının yaşandığı o tarihler...