Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzman isimden A Haber canlı yayınında uyardı

Son dakika haberi: Dünyayı etkisi altına alan küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonrası kronik hastalıklar neden arttı? Salgın sonrası ortaya çıkan hastalıklarla ilgili A Haber canlı yayınında vatandaşları uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Dinççağ, evde geçirilen hareketsiz zamanların sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu dışarıya çıkıp yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti. Özellikle yeme-içme alışkanlıklarında yapılan hataları da aktaran Dinççağ, Kovid-19 hastalığını geçirenleri de neler yapması konusunda uyardı. İşte çarpıcı açıklamalar….

Yeni tip koronavirüs sonrası hangi hastalıklar ortaya çıkacak? Kovid-19 hastalığını atlatanlar nelere dikkat etmeli? Evde geçirilen süreler hangi hastalıkları tetikledi? Hareketsizliğini vücudumuza verdiği zararlar neler? Tüm bu sorulara A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, canlı yayında yanıt verdi.

EVDE KALMAYIN DIŞARI ÇIKIN

Dinççağ, evde geçirilen sürenin bu ölümcül küresel salgında olası can kaybı artışını engellediğini ifade ederken bu süreçte hareketsizliğin ve stresin de birçok hastalıklara davetiye çıkardığını ifade etti. Özellikle tansiyon ve şeker hastalıklarında yeniden bir artış gözlemdiğini dikkat çeken uzman isim vatandaşları yürüş yapmaları, dışarı çıkamadıkları durumlarda ise evde egzersizler yapmalarını önerdi.

Yeme-içme konusunda ise vatandaşları çok yağlı ve şekerli yiyeceklerden özellikle uzak durması gerektiğini söyleyen Dinççağ, bu tür yiyecekleri kapl-damar hastalıklarına neden olduğunu belirtti.

KOVİD-19 GEÇİRENLERE TAVSİYE

Kovid-19 hastalığını geçirenler içinde aynı tavsiyelerde bulunan uzman isim kilo kontrolü konusunda uyarılarıda bulundu. Karın bölgesindeki yağlanmanın artması durumunda kalp-damar hastalıklarına aday olduğumuzun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.