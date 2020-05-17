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Son dakika: Koronavirüs emlak piyasasını nasıl etkiledi? İstanbul'un bu ilçelerinde talepler arttı |Video

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Giriş: 17.05.2020 14:53
Güncelleme:17.05.2020 14:59
Son dakika haberi... Koronavirüs emlak piyasasını nasıl etkiledi? Evler nasıl gösteriliyor? Lüks konut uzmanı Sühran Aras, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aras, Bahçeli, balkonlu ve müstakil evlere yoğun talep olduğunu belirterek "Çekmeköy, Zekariyeköy ve Beykoz tarafındaki sitelere villalara yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüs emlak piyasasını nasıl etkiledi? Evler nasıl gösteriliyor? Lüks konut uzmanı Sühran Aras, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aras, Bahçeli, balkonlu ve müstakil evlere yoğun talep olduğunu belirterek "Çekmeköy, Zekariyeköy ve Beykoz tarafındaki sitelere villalara yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

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