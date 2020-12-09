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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak konusu. Diğer madde ise Çin aşısı...
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.