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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

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Giriş: 09.12.2020 09:36
Güncelleme:09.12.2020 09:37
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Yeni yasakların getirip getirilmeyeceği merak konusu. Diğer madde ise Çin aşısı...

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Bilim Kurulundan kritik toplantı: Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi? Gözler Bakan Kocanın açıklamasında SON DAKİKA: BİLİM KURULU'NDAN KRİTİK TOPLANTI: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLEYECEK Mİ? GÖZLER BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA

KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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