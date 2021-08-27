28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Konya'da korkunç kaza! Patlayıcı yüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü
Son dakika haberine göre: Konya’da hafif ticari araç ile patlayıcı yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Türkiye’yi şoka uğratan kaza ile ilgili detayları canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.