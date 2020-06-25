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Son dakika: Kontrolü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı |Video

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Giriş: 25.06.2020 14:59
Güncelleme:25.06.2020 15:00
Son dakika haberi.... Şırnak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kapalı dükkana daldı. O anlar MOBESE'ye saniye saniye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE'lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Şırnak'ta hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmanın etkisiyle boş bir dükkana dalan araçta ölen olmazken sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.


Dükkanın kapalı olması büyük bir faciayı önlerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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