22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2021 18:28
Güncelleme:22.07.2021 18:29
Son dakika haberi: Çorum’un Dodurga ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler...

Kaza, Dodurga-Dikenli köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dikenli köyünden Dodurga istikametine seyir halinde olan Çağrı Yılmaz yönetimindeki 66 EE 632 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Osmancık Belediyesi kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Mutlu Yılmaz, Hatice Yılmaz, Çağla Yılmaz, Mustafa Yılmaz ve Hatice Hilal Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada
Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada
Dönüş yoğunluğu erken başladı! Araç kuyrukları oluştu
Dönüş yoğunluğu erken başladı! Araç kuyrukları oluştu
Hayvanat bahçelerinde yoğunluk!
Hayvanat bahçelerinde yoğunluk!
Piknikçiler Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'na akın etti
Sel ve kuraklık! Havaya ne oluyor?
Sel ve kuraklık! Havaya ne oluyor?
Emekli bir SAT komandosunun hikayesi!
Emekli bir SAT komandosunun hikayesi!
Stresten uzak durmak antikor oranını artırıyor
Stresten uzak durmak antikor oranını artırıyor
Dünyaca ünlü Kybele heykeli anavatanında görücüye çıkacak
Dünyaca ünlü Kybele heykeli anavatanında görücüye çıkacak
A Haber’in yayını ses getirdi!
A Haber’in yayını ses getirdi!
Annesini bıçakladı yetmedi olay yerine gelen polislere saldırdı
Annesini bıçakladı yetmedi olay yerine gelen polislere saldırdı
Daha Fazla Video Göster