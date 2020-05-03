Son dakika: Kızılay çağrı yaptı vatandaşlar akın etti |Video

Türk Kızılayı alarm verdi. Kan stokları hızla tükeniyor. Araştırmalara göre bağışa engel tek korku koronavirüs... Kızılay kan bağışına koronavirüsün engel olmadığını belirterek stokları yeterli seviyeye ulaştırmak için seferberlik başlattı. İzmirli vatandaşlar bu çağrıya akın etti.

Koronavirüsü salgını sebebiyle kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşandı.



Kan stoklarının yüzde 50 seviyesinin altına düştüğünü belirten yetkililer kritik seviyeye gelindiğini belirtti.

Araştırmalara göre bağışa engel tek korku koronavirüs...

Kızılay kan bağışı seferberliği başlatarak vatandaşları kan vermeye davet etti.

İzmir'de vatandaşlar bu çağrı üzerine harekete geçti.