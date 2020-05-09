Son dakika: Kilis Valiliği şehre gelen araçları geri gönderiyor |Video

Kilis Valiliği son günlerde korona virüs vaka sayılarındaki artışın yükselmesi nedeniyle sıkı denetim başlattı. 3 gün boyunca şehre gelecek olan araçların şehre girişine izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan tüm araçlar güvenlik güçleri tarafından geri çevrildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Kilis Valiliği son günlerde korona virüs vaka sayılarındaki artışın yükselmesi nedeniyle sıkı denetim başlattı. 3 gün boyunca şehre gelecek olan araçların şehre girişine izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan tüm araçlar güvenlik güçleri tarafından geri çevrildi.

Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.