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Son dakika: Kilis Valiliği şehre gelen araçları geri gönderiyor |Video
Kilis Valiliği son günlerde korona virüs vaka sayılarındaki artışın yükselmesi nedeniyle sıkı denetim başlattı. 3 gün boyunca şehre gelecek olan araçların şehre girişine izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan tüm araçlar güvenlik güçleri tarafından geri çevrildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Kilis Valiliği son günlerde korona virüs vaka sayılarındaki artışın yükselmesi nedeniyle sıkı denetim başlattı. 3 gün boyunca şehre gelecek olan araçların şehre girişine izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan tüm araçlar güvenlik güçleri tarafından geri çevrildi.
Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.