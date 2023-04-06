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Son dakika: Karaköy’de 5 katlı bina böyle yıkıldı

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 15:14
İstanbul Karaköy'de sabah saatlerinde bir kısmı çöken binada yeni göçük yaşandı. Binanın çökme anı kameralara yansıdı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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