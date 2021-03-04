Karadeniz görülen mutasyonla ilgili özel çalışma başlatıldı

Karadeniz mutasyonu var mı? Bölgede son 3 haftadır yaşanan yüksek vaka artışlarının nedeni ne? Üniversiteler bu durumu araştırmak için harekete geçti. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgedeki üniversitelerle birlikte çalışma başlattıklarını ve çalışmalardaki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Karadeniz mutasyonu var mı? Bölgede son 3 haftadır yaşanan yüksek vaka artışlarının nedeni ne? Üniversiteler bu durumu araştırmak için harekete geçti. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgedeki üniversitelerle birlikte çalışma başlattıklarını ve çalışmalardaki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Aydın, "Dünyada görülen mutantlardan farklı olup/olmadığını ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık. Bu çalışma için her ilden 4-5 örnek topladık. Bu çalışma yaklaşık 1 ay sürecek, sonuçları sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Aydın, kötü bir varyantın olmadığını umduklarını,, bunu da bilimsel olarak yapacağımız çalışmayla desteklemek istediklerini belirtti.