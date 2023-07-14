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Son dakika Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

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Giriş: 14.07.2023 15:38
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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