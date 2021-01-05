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Son dakika: Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi...Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Peki Kadir Topbaş'ın son durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Peki Kadir Topbaş'ın son durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.