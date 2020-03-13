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13.03.2020

Kadıköy’de dehşet anları! Gaspçılar, kadını yerde metrelerce sürükledi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Azerbaycan uyruklu şahıs, kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadının parasını ve çantasını gasp etti. Çantasını vermemekte direnen kadın, gaspçının bindiği otomobile takılarak yerde metrelerce sürüklendi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Feneryolu Mahallesinde 8 Mart tarihinde, Özbekistan uyruklu Gulshanoy D. (44) isimli kadın kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs kendisini polis olarak tanıtıp pasaport ve oturma iznine baktı. Daha sonra kadının çantasından bin 320 TL parasını zorla alarak çantasını da almak istedi. Kadının çantasını almaya çalışan şahıs kendisini bekleyen otomobile binerken kadın da çantasını vermemekte direndi. Mağdur kadın bir süre otomobile takılarak yerde sürüklendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis olayın failinin Azerbaycan uyruklu Rahib Sadıx S. (39) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs aynı gün 14.30 sıralarında olay yerinden kaçtığı aracının park halinde bulunduğu Fatih ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Kendisini polis olarak tanıtan şahsın, kadının çantasını gasp ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şahıs kadının parasını alıyor ve çantasını almaya çalışıyor. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen otomobile biniyor ve kadın da çantasını vermemekte direnince yerde sürükleniyor.

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