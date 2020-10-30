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Son dakika: İzmir'deki depreme bilgisayar oyunu sırasında yakalandı! Depremin şiddeti kamerada
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem bir çocuk bilgisayar oyunu sırasında yakalandı. Deprem başlayınca o korkuyla kameranın kadrajından çıkan çocuğun yaşadığı panik ise saniye saniye kameraya yansıdı. Yaşanan depremin şiddeti böyle gözler önüne serildi. çocuğun oturduğu sandalye yerden sıçradı.
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem bir çocuk bilgisayar oyunu sırasında yakalandı. Deprem başlayınca o korkuyla kameranın kadrajından çıkan çocuğun yaşadığı panik ise saniye saniye kameraya yansıdı. Yaşanan depremin şiddeti böyle gözler önüne serildi. çocuğun oturduğu sandalye yerden sıçradı.