30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir'deki depreme bilgisayar oyunu sırasında yakalandı! Depremin şiddeti kamerada

Son dakika: İzmir'deki depreme bilgisayar oyunu sırasında yakalandı! Depremin şiddeti kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2020 16:39
Güncelleme:30.10.2020 16:52
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem bir çocuk bilgisayar oyunu sırasında yakalandı. Deprem başlayınca o korkuyla kameranın kadrajından çıkan çocuğun yaşadığı panik ise saniye saniye kameraya yansıdı. Yaşanan depremin şiddeti böyle gözler önüne serildi. çocuğun oturduğu sandalye yerden sıçradı.

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen deprem bir çocuk bilgisayar oyunu sırasında yakalandı. Deprem başlayınca o korkuyla kameranın kadrajından çıkan çocuğun yaşadığı panik ise saniye saniye kameraya yansıdı. Yaşanan depremin şiddeti böyle gözler önüne serildi. çocuğun oturduğu sandalye yerden sıçradı.

Son dakika: İzmir deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? 30 Ekim İzmir deprem görüntüleri SON DAKİKA: İZMİR DEPREM NE KADAR, KAÇ SANİYE SÜRDÜ? 30 EKİM İZMİR DEPREM GÖRÜNTÜLERİ
Son dakika: İzmir depreminde ölü ve yaralılar var mı? İzmir, İstanbul, Manisa, Muğla depreminde can kaybı var mı? SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI? İZMİR, İSTANBUL, MANİSA, MUĞLA DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?
Son dakika: İzmir deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? 30 Haziran İzmir deprem haritası SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ŞİDDETİ VE MERKEZ ÜSSÜ NERESİ? 30 HAZİRAN İZMİR DEPREM HARİTASI

Bilgisayar oyunu sırasında yakalandı!
Bilgisayar oyunu sırasında yakalandı!
Yunan adası Sisam büyük zarar gördü
Yunan adası Sisam büyük zarar gördü
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler
İzmir'de tsunami paniği
İzmir'de tsunami paniği
İzmir'de deprem sonrası 8 katlı bina çöktü! 40 kişi...
İzmir'de deprem sonrası 8 katlı bina çöktü! 40 kişi...
İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
İzmir'de tsunami paniği kamerada
İzmir'de tsunami paniği kamerada
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi!
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
İzmir'de yaşanan son depreme derste yakalandılar!
İzmir'de yaşanan son depreme derste yakalandılar!
Şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?
Şaşırtan kehanet! ABD'de başkanlık seçimini kim kazanacak? Donald Trump mı? Joe Biden mı? Bakın sonuç ne çıktı?
Halil Sezai tahliye edildi
Halil Sezai tahliye edildi
Daha Fazla Video Göster