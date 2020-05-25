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Son dakika: İzmir'deki cami provokatörleri nasıl yakalanacak? Özel ekipler nasıl çalışıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 25.05.2020 11:43
Güncelleme:25.05.2020 11:53
Son dakika haberi... İzmir'de camilerden yapılan provokatif saldırıların soruşturması kapsamında suçluların yakalanması için 30 kişilik özel ekip oluşturulmuştu. Peki cami provokatörler nasıl yakalanacaklar? Özel ekip nasıl çalışıyor? Ekipler kimlerden oluşuyor? Güvenlik uzmanı Feramuz Erdil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdil, “Yakında yakalanacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İzmir'de camilerden yapılan provokatif saldırıların soruşturması kapsamında suçluların yakalanması için 30 kişilik özel ekip oluşturulmuştu. Peki cami provokatörler nasıl yakalanacaklar? Özel ekip nasıl çalışıyor? Ekipler kimlerden oluşuyor? Güvenlik uzmanı Feramuz Erdil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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"YAKINDA YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM."

Erdil, "İzmir'de camilerden yapılan korsan yayını özel ekip araştırıyor. Güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemeye alındı. Kameralar tek tek incelenerek mutlaka bir şekilde çember daraltılacak zannediyorum kısa sürede yakalanacaktır. 30 kişilik ekiple de sınırlı kalmayacak bu. Bu 30 kişilik uzman ekip bu bilgi paylaşımını daha hızlı hale getirmek ve uzmanlıklarında yararlanmak üzere bir araya getirilmiş bir ekip." ifadelerini kullandı.

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