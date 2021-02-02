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Son dakika: İzmir'de sağanak yağmur şehri teslim aldı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 09:27
Son dakika haberi...İzmir’de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayında son durumu aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gökgürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.

Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

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