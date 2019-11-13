Son dakika: İzmir'de kan donduran infaz! Aynı aileden 4 kişi neden öldürüldü?

İzmir’in Kiraz ilçesinde işlenen cinayette 1’i kadın 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acı olay sonrası hayatını kaybeden şahısların yakınları sinir krizi geçirdi. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi aktardı.

Olay, sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak'ta meydana geldi. Aynı aileden İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (35), evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu.



Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. (35) isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenildi.







AİLELER SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ



Öte yandan acı olaydan sonra ölen kişilerin yakınları olayın meydana geldiği evin yakınında toplandı. Aileler sinir krizleri geçirirken görüntüler yürekleri dağladı. Olay nedeniyle komşular da şoka girdi.