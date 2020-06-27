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İzmir’de gözü dönmüş cani, sokak ortasında genç kızı darbetti

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Giriş: 27.06.2020 10:19
Güncelleme:27.06.2020 10:40
Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde Manas Bulvarı'nda kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

O ANLAR KAMERADA

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

SOSYAL MEDYATI SALLADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

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