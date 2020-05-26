26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir'de dehşet anları kamerada! Köpeğini kurtarmak için canını hiçe saydı | Video

Son dakika: İzmir'de dehşet anları kamerada! Köpeğini kurtarmak için canını hiçe saydı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2020 17:17
Güncelleme:26.05.2020 17:22
Son dakika haberi... İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay İzmir'in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.



DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ
Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

Köpeğini kurtarmak için canını hiçe saydı
Köpeğini kurtarmak için canını hiçe saydı
Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
Korkutan görüntüler! 'Sayıları 50-60'ı buldu'
Korkutan görüntüler! 'Sayıları 50-60'ı buldu'
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
Nefes kesen kovalamaca! Patlak lastikle...
Nefes kesen kovalamaca! Patlak lastikle...
Korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Bayram harçlığı diyalogunun kahramanları A Haber'e konuştu
Bayram harçlığı diyalogunun kahramanları A Haber'e konuştu
Tarlada öyle bir şey buldu ki...
Tarlada öyle bir şey buldu ki...
O ilimizde sivrisinek istilası!
O ilimizde sivrisinek istilası!
Camilerde cuma heyecanı!
Camilerde cuma heyecanı!
Olay bir anda büyüdü! Akılalmaz kavga
Olay bir anda büyüdü! Akılalmaz kavga
İzmir'de darp edilen müezzinden müzik yayınına tepki
İzmir'de darp edilen müezzinden müzik yayınına tepki
Daha Fazla Video Göster