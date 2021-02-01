- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir'de art arda depremler! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte ilk görüntüler...
Son dakika haberi... AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte ilk görüntüler...