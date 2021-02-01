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Son dakika: İzmir'de art arda depremler! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 01.02.2021 09:09
Güncelleme:01.02.2021 09:13
Son dakika haberi... AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberi... AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. İşte ilk görüntüler...

Son dakika: İzmirde korkutan deprem! İstanbulda da hissedildi! 01 Şubat 2021 Kandilli, AFAD son depremler SON DAKİKA: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ! 01 ŞUBAT 2021 KANDİLLİ, AFAD SON DEPREMLER

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