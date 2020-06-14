14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir Çeşme'de deniz kıyısında şoke eden manzara! Kıyıya vurdu |Video

Son dakika: İzmir Çeşme'de deniz kıyısında şoke eden manzara! Kıyıya vurdu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2020 13:34
Güncelleme:14.06.2020 14:18
Son dakika haberi... İzmir Çeşme Deliklikoy’da kıyıya inek leşi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ineği denizden iş makinesi ile çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek leşi vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi.

Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.

Deniz kıyısında şoke eden manzara
Deniz kıyısında şoke eden manzara
Seyircisiz selfie!
Seyircisiz selfie!
İstanbul'da skandal görüntü! Denize akıyor
İstanbul'da skandal görüntü! Denize akıyor
Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı
Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı
Karantinaya girdi! Kentin en ağırı oldu
Karantinaya girdi! Kentin en ağırı oldu
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!
Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!
Dehşet anları kamerada! Amcasını beklerken...
Dehşet anları kamerada! Amcasını beklerken...
Normalleşmede ilk maskeli sınav!
Normalleşmede ilk maskeli sınav!
Muhteşem görüntü! Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars...
Muhteşem görüntü! Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars...
İstanbul güne yağmurla başladı!
İstanbul güne yağmurla başladı!
O bölgede denize girenler dikkat!
O bölgede denize girenler dikkat!
69 firma 136 üründe mide bulandıran olay!
69 firma 136 üründe mide bulandıran olay!
Daha Fazla Video Göster