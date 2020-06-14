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Son dakika: İzmir Çeşme'de deniz kıyısında şoke eden manzara! Kıyıya vurdu |Video
Son dakika haberi... İzmir Çeşme Deliklikoy’da kıyıya inek leşi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ineği denizden iş makinesi ile çıkardı.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek leşi vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi.
Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.