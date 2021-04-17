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Son dakika | İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
Koronavirüse karşı alınan doğal tedbirlerin önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kırmızı soğanın koronavirüsün akciğer tutulumunu engellediğini söyledi. Koran, "Kırmızı soğan kaynatılarak her gün 2 bardak içilebilir. Vücudumuzun direncini de artıracaktır" dedi.