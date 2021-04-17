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Videolar Yaşam Videoları Son dakika | İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor

Son dakika | İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor

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Giriş: 17.04.2021 13:16
Güncelleme:17.04.2021 13:42
Koronavirüse karşı alınan doğal tedbirlerin önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kırmızı soğanın koronavirüsün akciğer tutulumunu engellediğini söyledi. Koran, "Kırmızı soğan kaynatılarak her gün 2 bardak içilebilir. Vücudumuzun direncini de artıracaktır" dedi.
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor
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