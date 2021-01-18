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Son dakika: İstanbul'un barajlarında son durum ne? Doluluk oranı ne kadar oldu?

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 11:47
Güncelleme:18.01.2021 12:32
Son dakika haberi... İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. Doluluk oranı bir haftada yüzde 10 arttı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Ömerli Barajı'ndan aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. Doluluk oranı bir haftada yüzde 10 arttı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Ömerli Barajı'ndan aktardı.

Kar yağışı ile İstanbuldaki barajların su seviyesi yükseldi KAR YAĞIŞI İLE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
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