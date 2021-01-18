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Son dakika: İstanbul'un barajlarında son durum ne? Doluluk oranı ne kadar oldu?
Son dakika haberi... İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. Doluluk oranı bir haftada yüzde 10 arttı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Ömerli Barajı'ndan aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul'da barajlar dolmaya başladı. Doluluk oranı bir haftada yüzde 10 arttı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik Ömerli Barajı'ndan aktardı.