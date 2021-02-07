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Son dakika: İstanbullular güne sisle uyandı! İşte kartpostallık manzaralar...
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...