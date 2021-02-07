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Son dakika: İstanbullular güne sisle uyandı! İşte kartpostallık manzaralar...

İHA
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Giriş: 07.02.2021 11:42
Güncelleme:07.02.2021 12:04
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...

Son dakika: İstanbullular güne sisle uyandı! İşte kartpostallık manzaralar... SON DAKİKA: İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI! İŞTE KARTPOSTALLIK MANZARALAR...
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