Son dakika: İstanbullular güne sisle uyandı! İşte kartpostallık manzaralar...

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Doyumsuz bir manzara da oluştu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...