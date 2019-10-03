Son dakika: İstanbul’daki deprem sonrası flaş gelişme

İstanbul Arnavutköy’de, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi'nin minaresinin külah kısmı söküldü. 6 saate yakın süren çalışmalar havadan görüntülendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan hasar tespit çalışmalarında ise Sarıpınar İlkokulu depremden dolayı gördüğü hasar sebebiyle eğitime kapatıldı.