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03.10.2019

Son dakika: İstanbul’daki deprem sonrası flaş gelişme

İstanbul Arnavutköy’de, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi'nin minaresinin külah kısmı söküldü. 6 saate yakın süren çalışmalar havadan görüntülendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan hasar tespit çalışmalarında ise Sarıpınar İlkokulu depremden dolayı gördüğü hasar sebebiyle eğitime kapatıldı.

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