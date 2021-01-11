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Son dakika: İstanbul'daki barajlarda son durum ne?

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 12:51
Güncelleme:11.01.2021 12:52
Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul'da kuraklık tehlikesi baş göstermeye başladı. Ancak hafta sonu etkili olan yağışlar barajlar için adeta can suyu oldu. İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar 8 günlük daha su kazandırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı.

Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı.

Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji İstanbul'da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti.

2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul'a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

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