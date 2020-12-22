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Son dakika: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını

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Giriş: 22.12.2020 08:25
Güncelleme:22.12.2020 08:27
Son dakika haberi... İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti baskın yapıldı.

Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerde yakalanan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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