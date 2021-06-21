21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da yangın faciasında korkunç detay: Koca dehşeti çıktı! Anne öldü, 5 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Son dakika: İstanbul'da yangın faciasında korkunç detay: Koca dehşeti çıktı! Anne öldü, 5 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2021 17:37
Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye’de içerisinde anne ve 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu evde çıkan yangın ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet G.’nin eşini evde öldürdüğü ve çocuğunu da yaraladığı, daha sonra kendisini FSM Köprüsünden aşağı atarak intihar ettiği öğrenildi.
İstanbul'da facia! Koca dehşeti çıktı
İstanbul'da facia! Koca dehşeti çıktı
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
Anadolu'da kurban pazarları kuruldu
Anadolu'da kurban pazarları kuruldu
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar!
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar!
İstanbul'da yangın faciası!
İstanbul'da yangın faciası!
Çevre katliamı! Siyaha boyandı
Çevre katliamı! Siyaha boyandı
'Yarasa Adam' evine uçarak dönüyor!
'Yarasa Adam' evine uçarak dönüyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Akıllara durgunluk veren olay! Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Geleceğin hafızları bu camide yetişiyor
Geleceğin hafızları bu camide yetişiyor
İzmir'de şebeke suyu zehirledi!
İzmir'de şebeke suyu zehirledi!
Köpekten korktular, arkalarına bakmadan kaçtılar!
Köpekten korktular, arkalarına bakmadan kaçtılar!
Kazadan gönül ilişkisi çıktı!
Kazadan gönül ilişkisi çıktı!
Daha Fazla Video Göster