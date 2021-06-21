Son dakika: İstanbul'da yangın faciasında korkunç detay: Koca dehşeti çıktı! Anne öldü, 5 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye’de içerisinde anne ve 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu evde çıkan yangın ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet G.’nin eşini evde öldürdüğü ve çocuğunu da yaraladığı, daha sonra kendisini FSM Köprüsünden aşağı atarak intihar ettiği öğrenildi.