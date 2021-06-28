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Son dakika: İstanbul’da trafik yoğunluğu! Son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 08:33
Son dakika haberi... 1 Temmuz öncesi son kez uygulanan pazar kısıtlaması sona erdi. Peki İstanbul güne nasıl başladı? Haftanın ilk mesai gününde megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.
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