Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

Dün akşam başlayan Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı sonrası polis ekipleri cadde ve yollarda gece boyunca denetim yaptı. İncelemelerde araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.