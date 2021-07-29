Son dakika: İstanbul'da sabah trafiği! Yoğunluk haritasında son durum ne? Canlı yayında aktardı

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu yaşanıyor mu? Yoğunluk haritasında son durum ne? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 40'ı aşmış durumda.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Altunizade katılımında yoğunluk yaşanıyor.